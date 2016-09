Diretor do São Paulo chama invasores do CT de 'bandidos'

ADRIANO MANEO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "O planejamento foi bom, mas não ótimo, porque não tivemos muito tempo. Poderíamos fazer melhor." Essa é a avaliação do diretor de futebol do São Paulo, José Jacobson Neto, sobre o planejamento da diretoria para a temporada.

Segundo o diretor, o elenco reduzido que vem dando dor de cabeça para o técnico Ricardo Gomes é um problema que não existe apenas no São Paulo, mas que o clube está trabalhando para trazer mais jogadores.

"O elenco nosso é bom, e os garotos da base estão chegando e estamos apostando muito neles. Contratações de jogadores nesta fase de meio de ano não são fáceis. Mas estamos sempre buscando jogadores", afirmou. Jacobson não confirmou, mas a chegada do atacante Marquinhos, ex-Palmeiras, Vitória e Cruzeiro, e atualmente no Inter já está certa.

No meio do ano, o São Paulo perdeu jogadores importantes como Ganso e Calleri, além de coadjuvantes que compunham o elenco, como Alan Kardec e Centurión, mas não repôs à altura. Trouxe os atacantes Chávez e Gilberto, o meia Cueva e o lateral direito Buffarini.

O time também perdeu o técnico Edgardo Bauza para a seleção argentina e trouxe Ricardo Gomes.

Os resultados, porém, ainda não apareceram. O São Paulo é apenas o 11º colocado no Brasileiro, com 28 pontos, quatro à frente da zona de rebaixamento. Nesta quarta (7), o time enfrenta o líder Palmeiras no Allianz Parque.

Segundo o volante Hudson, a equipe já mostrou qualidade ao chegar à semifinal da Libertadores, mas tem passado por um momento complicado, com problemas externos e reconstrução da equipe, o que atrapalha a evolução. "Estamos nos adaptando ao que o Ricardo [Gomes] vem passando para nós. Vamos enfrentar uma equipe em grande fase, confiante. No futebol existem dois tipos de jogadores e times: com confiança, e sem", afirmou.

O técnico concorda com a avaliação do seu atleta. Segundo ele, a eliminação da Libertadores minou a confiança do grupo. "Aconteceu comigo na primeira passagem [pelo clube, de 2009 a 2010]: semifinalista contra o Inter, saímos do Morumbi eliminados, mas aplaudidos. Teve uma ressaca e saí do São Paulo", lembrou Gomes. "Aí, o time perdeu dois, três meses. A perda de confiança pela eliminação tem um peso e quando melhora a confiança melhora o jogo e melhora no Brasileiro", completou.

BANDIDOS

Também nesta sexta (2), Jacobson falou sobre a invasão de torcedores ao CT do São Paulo, no sábado (27). O diretor chamou os invasores de bandidos, reiterou que as relações do clube com as organizadas está rompida e negou acusações de opositores de que o portão teria sido aberto pela própria diretoria.

"Não temos relação nenhuma mais [com as organizadas]. Inclusive disseram que nós diretores apoiamos e facilitamos a entrada desse pessoal. Seria muita burrice nossa Deixo claro que em nenhum momento facilitamos a entrada no sábado e não temos relação nenhuma com esses torcedores, esses bandidos", afirmou. "Esse pessoal faz ameaça, ameaça é grave. Eles podem fazer pressão, vaiar, não ir ao estádio, mas não ameaçar. Vejam o que eles fizeram de desserviço à nação tricolor. Eles não representam 20 milhões de são paulinos. Esses atletas têm brio e vão virar o jogo sim", finalizou.

Hudson também comentou o episódio, disse que o susto foi grande, e afirmou que atrapalhou o time. "Não me recordo de ter visto um manisfesto desses e eu estaria mentindo se falasse que não sentimos com o que aconteceu", afirmou.