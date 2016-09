Pré-sal puxa produção brasileira de petróleo em julho

BRUNO VILLAS BÔAS RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Impulsionada pelo pré-sal, a produção brasileira de petróleo atingiu a marca de 2,581 milhões de barris por dia em julho, aumento de 0,9% na comparação ao mês anterior -e superando o recorde registrado em junho. A produção de gás, por sua vez, foi de 107,2 milhões de metros cúbicos por dia, um aumento de 3,5% frente a junho de 2016. Foi também um recorde, ultrapassando o registrado em junho (3,21 milhões milhões de barris). Somados os volumes de petróleo e gás natural, o total extraído no Brasil chegou a 3,255 milhões de barris de óleo equivalente por dia, ultrapassando o recorde batido no mês anterior. PRÉ-SAL Segundo a agência, o pré-sal produziu 1,060 milhão de barris de petróleo por dia, além de 40,8 milhões de metros cúbicos diários de gás por dia. São 65 poços em atividades nas águas ultraprofundas. No total somado, o pré-sal produziu 1,317 milhões de barris de óleo equivalente por dia, um aumento de 6,2% em relação ao mês anterior. A produção de petróleo no pré-sal superou a marca de um milhão de barris diários pela primeira vez em junho passado.