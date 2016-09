Após anunciar Jussiê, Atlético diz que negociação não irá mais acontecer

(foto: Divulgação)

SAIBA MAIS Jussiê é confirmado como novo reforço do Atlético

O Atlético Paranaense divulgou uma nota na tarde desta sexta-feira (2) em seu site oficial confirmando que o jogador Jussiê não será atleta do Furacão, como foi afirmado pelo próprio clube nesta semana.

Segundo o Atlético, o jogador teve problemas pessoais e precisou voltar para a França, ficando impedido de atuar pelo time paranaense.

O Atlético contava com a vinda do jogador para reforçar o elenco no time que luta por uma vaga na Libertadores. O prazo final para a inscrição de novos jogadores é dia 16 de setembro.

Confira a nota oficial divulgada pelo Atlético:

O Clube Atlético Paranaense informa aos seus Sócios e torcedores que o atleta Jussiê Ferreira Vieira esteve no Clube nas datas de ontem e hoje, chegando as Partes a um acordo para sua contratação. Todavia, de última hora e por força alheia à vontade das Partes, o atleta Jussiê enfrentou questões pessoais e familiares que exigiram a suspensão das negociações e o seu retorno imediato à França.

O atleta agradeceu ao Clube pela compreensão e pela receptividade em Curitiba, deixando votos de sucesso ao Furacão.