Suspeito de agredir vizinha por causa de cachorro é preso

(foto: Carlos Soares/DPC)

Um homem de 23 anos, suspeito de agredir sua vizinha alegando que ela teria roubado o seu cachorro, foi preso na tarde de quinta-feira (1º), no bairro Sítio Cercado, pela equipe de investigação do 10º Distrito Policial (DP). Em consulta no sistema, os policiais verificaram ainda que contra o suspeito também havia um mandado de prisão condenatória por assalto a mão armada.

O suspeito viu a vizinha em um posto de combustíveis, localizado na Rua Izaac Ferreira da Cruz, no início da tarde do mesmo dia em que ocorreu a prisão, ele a abordou e a golpeou no rosto com três chutes, chamando-a de ladra. No momento em que Silva iria pisar em sua cabeça, populares a socorreram e a levaram para a Unidade de Saúde do Sítio Cercado.

Segundo informações apuradas pela polícia, a mulher estava cuidando do cachorro há algum tempo, pois por consequência de maus-tratos o animal havia ficado doente e passou por uma série de cuidados.

O delegado-titular da unidade, Rinaldo Ivanike, falou que assim que a vítima registrou o Boletim de Ocorrência por agressão, os policiais saíram em busca do suspeito e o localizaram poucas horas após o crime. “Ele tentou fugir dos investigadores, porém em pouco tempo foi capturado. Na delegacia foi cumprido o mandado de prisão condenatória que havia contra ele e também passará a ser investigado pelo crime de lesão corporal”, finaliza.