Hillary nunca pediu para usar e-mail privado, aponta relatório do FBI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O FBI (polícia federal americana) liberou nesta sexta-feira (2) um relatório de 58 páginas sobre sua recém-concluída investigação do uso de um e-mail privado da candidata democrata à Presidência dos EUA, Hillary Clinton, enquanto ela ocupava o cargo de secretária de Estado. A investigação concluiu que Hillary nunca pediu permissão para usar uma conta privada de e-mail. A democrata repetidamente disse que o uso havia sido autorizado. Mas, em julho, durante interrogatório no FBI, Hillary afirmou que ela "nunca havia explicitamente pedido permissão para usar um servidor privado ou um e-mail privado", segundo o documento tornado público nesta sexta. Hillary disse que ninguém no Departamento de Estado levantou suspeitas durante seu mandato e que todos com quem ela trocara e-mails sabiam que ela estava usando um endereço privado. A investigação foi encerrada em julho deste ano, quando o diretor do FBI, James Comey, afirmou que o órgão não iria denunciar Hillary à Justiça. Apesar de ela e seus assessores terem sido "extremamente descuidados" no tratamento de informações confidenciais, disse Comey, não havia evidências de que eles intencionalmente extraviaram dados sigilosos. Os documentos divulgados nesta sexta incluem ainda detalhes técnicos de como o servidor foi instalado no porão da casa de Hillary em Chappaqua, no Estado de Nova York. Diversos trechos do relatório, no entanto, foram omitidos. A divulgação é incomum em se tratando de uma investigação do FBI, mas reflete o grande interesse público no caso em meio à disputa presidencial americana.