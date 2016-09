Vestibular dos cursos da educação a distância da Unicentro serão no domingo

A Unicentro faz no domingo (4) as provas do vestibular para os cursos ofertados na modalidade de educação a distância (EaD). São 1325 vagas distribuídas em cinco cursos de graduação – Administração Pública (bacharelado) e Arte, Educação Física, Letras Português e Pedagogia (licenciaturas).



“É o maior vestibular que já tivemos para a EaD na Unicentro e os cursos de Educação Física e Letras Português são ofertados pela primeira vez”, diz a coordenadora do Núcleo de Educação a Distância da Unicentro (Nead), professora Maria Aparecida Crissi Knüppel. “São áreas de conhecimento de muita carência no Estado, que exigem a formação dos professores. Mais uma vez as licenciaturas da nossa universidade responderam às demandas da sociedade.”



Os cursos de graduação a distância são ofertados pela Unicentro em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, a UAB, nos polos de Apucarana, Céu Azul, Congonhinhas, Faxinal, Foz do Iguaçu, Goioerê, Iretama, Ivaiporã, Lapa, Laranjeiras do Sul, Pato Branco, Pinhão, Prudentópolis, Reserva e Santo Antônio do Sudoeste.



Em todas essas cidades onde funcionam os polos, que serão bases dos cursos, haverá aplicação das provas do vestibular. Os locais podem ser conferidos no site da Unicentro, o www2.unicentro.br. As provas têm início às 14h. Mas a Coordenação de Processos Seletivos recomenda que os candidatos cheguem com, pelo menos, uma hora de antecedência.



Para fazer a prova é imprescindível apresentar o RG – original e uma cópia – e, também, o requerimento de inscrição. A prova é composta por uma redação, por 20 questões de língua portuguesa, e 30 de conhecimentos específicos, dependendo do curso escolhido pelo candidato.



Para a professora Maria Aparecida, a modalidade de educação a distância é uma oportunidade para estudantes que não poderiam se deslocar até uma faculdade e, assim, está democratizando a educação superior pública, gratuita e de qualidade. “Em um País que precisa ampliar o acesso de pessoas em nível superior vemos com muito otimismo o preenchimento dessas vagas.”