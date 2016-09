Após 18 anos no COB, diretor executivo Marcus Vinicius Freire deixa Comitê

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor Executivo de Esporte do Comitê Olímpico Brasileiro, Marcus Vinicius Freire, anunciou nesta sexta-feira (2) sua saída da entidade. O executivo participou da preparação do Time Brasil durante os Jogos do Rio. "A missão desenvolvida por Marcus Vinicius e sua equipe, na preparação e na condução do Time Brasil, durante os Jogos Olímpicos Rio-2016, foi excelente e cumpriu os objetivos estabelecidos. Quero deixar expressos o meu agradecimento e amizade ao Marcão por toda sua dedicação e profissionalismo", disse o Presidente do COB Carlos Arthur Nuzman. Ao todo, Freire permaneceu no COB por 18 anos, sendo dez como voluntário e oito como executivo. Como chefe de missão, Marcus Vinicius liderou a equipe brasileira desde os Jogos Pan-Americanos de Winnipeg-1999. Dentro deste período, passou pelas Olímpiadas de Sidney-2000, Atenas-2004 e Pequim-2008. No Pan, foi chefe também em Santo Domingo-2003 e no Rio-2007. "Com a missão cumprida e resultados superiores a todos os anteriormente conquistados em Jogos Olímpicos, entendo ser esse o momento para seguir novos caminhos", afirmou Marcos Vinicius. "Tenho orgulho de ter liderado o Time Brasil, na preparação para os Jogos Olímpicos Rio 2016", completou.