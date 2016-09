Jovem é assassinada pelo ex-namorado 40 dias após ser mãe

(foto: Reprodução/Facebook)

Uma jovem de 19 anos acabou sendo assassinada nesta quinta-feira (1) em Ampére, no sudoeste do Paraná. O caso aconteceu 40 dias após ela ser mãe pela primeira vez. As informações são do jornal Extra.

O principal suspeito da morte de Marilei Kazmiroski é o ex-namorado da jovem, com quem ela teve um relacionamento de cinco meses. O rapaz teria apresentado um comportamento violento e não aceitaria o fim da relação com Marilei.

