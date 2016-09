ANS suspende venda de 23 planos de saúde por problemas no atendimento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) informou nesta sexta (2) que vai suspender a comercialização de 23 planos de saúde de 8 operadoras a partir do dia 9 de setembro. O motivo seria o desrespeito aos prazos de atendimento, pedidos de consultas e por outras queixas, como negativas indevidas de cobertura. A agência informou que recebeu 13.571 reclamações no período de 1° de abril a 30 de junho deste ano. Das oito operadoras com a proibição de comercialização, duas já haviam sofrido suspensão anteriormente.

Entre as empresas estão: Salutar Saúde Seguradora S/A, Federação das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima e Unihosp Saúde S.A entre outras.

A lista completa pode ser consultada no site da ANS.

Juntos, os planos de saúde suspensos possuem cerca de 167 mil beneficiários. Para esses clientes, a assistência será mantida. As operadoras que negarem indevidamente cobertura podem receber multa, que varia de R$ 80 mil a R$ 250 mil.

A agência informou ainda que se as operadoras de saúde melhorarem o serviço prestado e tiverem redução do número de reclamações, elas poderão ter a comercialização liberada no próximo ciclo, daqui a três meses. "Trata-se de um mecanismo que gera efetividade no mercado, uma vez que tem como foco a melhoria dos serviços prestados aos consumidores, além de conferir transparência e a ampliar a capacidade de escolha no ato da aquisição do plano de saúde", destaca a diretora de Normas e Habilitação dos Produtos, Karla Santa Cruz Coelho.

A ANS também informou que está permitindo a reativação de 34 planos de saúde de oito operadoras que estavam com a comercialização até então suspensa. Segundo a agência, eles teriam comprovado que houve uma melhora no atendimento nos últimos três meses.