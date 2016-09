Seminário gratuito discute interferência de fatores emocionais na saúde bucal

(foto: Divulgação/Assessoria)

A manifestação de problemas na saúde bucal pode muitas vezes ter origem em outras partes do corpo. Um exemplo disso é o bruxismo, disfunção que atinge cerca de 30 milhões de pessoas no Brasil segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), que pode ter como causa o estresse. “A odontologia pode ajudar em várias frentes. O profissional, ao ter um relacionamento mais profundo com o paciente, não se limitando apenas a sua área técnica, pode ajudar aquela pessoa a tratar do problema que surgiu nos dentes, mas que pode ter origem em um estresse causado pela agitação da vida moderna”, afirma a professora da Faculdade ILAPEO e especialista em ortodontia, Ricarda da Silva.

O ranger dos dentes é a saída que o corpo encontra para canalizar a tensão sentida no dia a dia. Segundo a psicóloga especialista em desenvolvimento pessoal e interpessoal e consultora da Faculdade ILAPEO, Gladir Sanchotene, a disfunção acaba sendo um escape que a pessoa não controla. “O bruxismo é uma das formas de mostrar que a pessoa está atingindo o seu limite. Devemos saber que o corpo exibe sinais de alerta, como cansaço frequente, alterações de humor e problemas envolvendo o sono. Isso deve ser investigado”, afirma.

Segundo a OMS, 70% da população mundial sofre com o estresse. Por isso, é preciso um olhar atento do profissional para detectar a fundo as causas dos problemas odontológicos. Isso pode ser feito com a humanização no atendimento. “O profissional deve olhar para a totalidade do paciente, não só para a boca e os dentes. Muitas vezes o paciente reclama de dores faciais e cansaço dos músculos e isso não é puramente odontológico”, explica a especialista em ortodontia, Ricarda da Silva.

Orientação gratuita

A Interferência do estresse e dos fatores psicológicos no bruxismo e a humanização dos serviços de saúde na odontologia serão discutidos em uma palestra gratuita e aberta ao público no próximo sábado (03), às 10 horas na Faculdade ILAPEO, referência em ensino e pesquisa na área de saúde. O encontro faz parte do Projeto de Extensão em Saúde Integrada promovido pela instituição que visa orientar a população sobre cuidados com a saúde.

Serviço:

Uma nova visão sobre o bruxismo a partir da prática odontológica humanizada

Dia: 03/09

Hora: 10h

Local: Faculdade ILAPEO. Rua Jacarezinho, 656

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.ilapeo.com.br

Outras informações: (41) 3595-6044