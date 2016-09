Inspirado no SXSW, Obama organiza festival de música na Casa Branca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um festival de "artes, ideias e ações"... Na Casa Branca. É o que propõe Obama em uma de suas últimas empreitadas como presidente dos EUA. De acordo com o anúncio feito no site oficial da sede do poder executivo americano, o evento acontecerá na residência oficial, em Washington, no dia 3 de outubro. O nome escolhido, South by South Lawn, faz um trocadilho com o parceiro South by Southwest, consagrado festival de música que acontece em Austin, no Texas, e no qual Obama e sua mulher discursaram neste ano. Assim como no original, o evento terá mesas de discussões, performances ao vivo e exibição de curta-metragens e será dividido em três pilares: interatividade, cinema e música. Nenhuma atração foi confirmada até o momento.