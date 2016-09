Russomanno diz que Uber está ilegal e que ajudará motoristas a processar empresa

BRUNO FÁVERO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomanno (PRB), disse nesta sexta-feira (2) que está disposto a ajudar motoristas do Uber que se sentirem enganados pelas promessas de rendimentos do aplicativo a entrar com uma ação coletiva contra a empresa. "Tem muita gente que me procura e diz: 'acreditei [no Uber], comprei um carro, larguei o que eu fazia e agora não consigo mais pagar a prestação'. [...] Vou ajudá-los a dizer para essa multinacional que aqui no Brasil tem lei", afirmou durante evento da sua campanha em Brasilândia, na zona norte da capital. Ele também criticou a comissão cobrada dos motoristas pela empresa. "Eles tomam 25% da arrecadação do motorista. Que aplicação rende isso? Nenhuma. Até agiota cobra menos, cobra 10%". O candidato também voltou a afirmar que a situação do aplicativo em São Paulo é ilegal e defendeu que os carros da empresa se submetam à mesmas condições dos táxis. "Carro de aluguel, como o Uber, precisa ter placa vermelha (de táxis). O decreto que está aí desobedece a lei federal", afirmou em referência ao documento assinado pelo atual prefeito, Fernando Haddad, que permite a atuação da empresa em São Paulo. Segundo ele, Haddad baixou o decreto movido por interesses próprios "porque tem parentes que trabalham no Uber". Em maio, a imprensa noticiou que um sobrinho de Haddad é funcionário da empresa, mas tanto o prefeito quanto a empresa negam que o fato tenha influenciado a regulação. Russomanno afirma que não é contra o aplicativo, mas que falta regulação adequada e limite para o número de motoristas. O excesso de carros na rua, segundo ele, acaba diminuindo o rendimento dos motoristas e dos taxistas. "Vamos regularizar, mas depois de fazer estudos de impacto [no trânsito] para ver quantos carros cabem e esses que couberem a gente dá uma licença", disse. FEIRA LIVRE Na tarde desta sexta, o candidato fez campanha em uma feira livre de Brasilândia e foi recebido como "popstar", com muitos pedidos de fotos e autógrafos. Russomanno andou pela rua cumprimentando os moradores e ouvindo suas queixas, enquanto assessores do deputado anotavam os problemas e telefones dos moradores em um caderninho. A maioria dos presentes reclamou de problemas no atendimento de saúde e na segurança.