Ônibus da RMC terão horário especial no dia 8 de setembro

A Comec (Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba) informa que a rede metropolitana de transporte coletivo vai funcionar com horário especial neste feriado.



Na quarta-feira (7), feriado da Independência do Brasil, os ônibus operarão com as tabela de horários de domingo. Na quinta-feira (8), feriado apenas em Curitiba, dia da padroeira da capital, as linhas de ônibus que atendem as cidades da Região Metropolitana trabalharão com horários especiais.



Seguirão as tabelas de sábado os ônibus que circulam em: Almirante Tamandaré (Viações Tamandaré e Antonina), Araucária (Empresa Araucária), Bocaiúva do Sul (Viação Santo Ângelo), Campina Grande do Sul (Viação Castelo Branco), Campo Largo (Viação Campo Largo), Campo Magro (Viação São Braz), Colombo (Viações Colombo e Santo Ângelo), Contenda (Empresa Araucária), Fazenda Rio Grande (Empresas Leblon e Nobel), Mandirituba (Empresa Reunidas), Piraquara (Viação Piraquara), Pinhais (Expresso Azul), Quatro Barras (Viação Castelo Branco), Quitandinha (Empresa Reunidas) e São José dos Pinhais (Viações São José, Graciosa e Marumbi).



Os ônibus que vão trabalhar com as tabelas de domingo, com reforço, são da Viação do Sul, que circulam em Almirante Tamandaré, Itaperuçu e Rio Branco do Sul. Em São José dos Pinhais, as linhas 208-Aeroporto e E64-Executivo Aeroporto também vão operar com as tabelas de horários de domingo, assim como ocorrerá em Pinhais, com a linha 304-Pinhais/Campo Comprido.



Não sofrerão alteração, ou seja, seguirão as tabelas de dias úteis, as linhas I32-Araucária/CampoLargo, I30-CampoLargo/Balsa Nova, O12-São Pedro (Quatro Barras) e O13-Palmital-Rib.Tigre (Quatro Barras).