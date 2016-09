Saldo de capital externo na Bolsa fica negativo em R$ 2,25 bi em agosto

EULINA OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As vendas de ações por investidores estrangeiros na Bovespa superaram as compras em R$ 2,25 bilhões em agosto. Ainda assim, o saldo de capital externo acumulado na Bolsa neste ano está positivo em R$ 15 bilhões. O movimento dos estrangeiros contribuiu para que o Ibovespa subisse só 1,03% no mês passado -a alta acumulada do índice nos oito primeiros meses de 2016 é de 33,6%. Analistas apontam diversos fatores para o saldo negativo em agosto. Um deles é chamada realização de lucros, ou seja, os investidores vendem ações para embolsar os ganhos com a valorização desses papéis. Somente no último dia de agosto, quando foi confirmado o afastamento definitivo de Dilma Rousseff da presidência, no processo de impeachment no Senado, os estrangeiros retiraram R$ 558 milhões. O desfecho do impeachment era amplamente esperado pelo mercado e foi um dos motivos que impulsionaram o Ibovespa neste ano. Vitor Suzaki, analista da Lerosa Investimentos, lembra que em maio, quando foi aprovado o afastamento temporário de Dilma do poder, o saldo de capital externo na Bolsa ficou negativo em R$ 1,8 bilhão, principalmente por causa da realização de lucros. Em junho e julho, o saldo foi positivo. Segundo Suzaki, em agosto a saída de capital externo da Bolsa foi um misto de cautela e realização. Incertezas em relação ao avanço do ajuste fiscal sob o governo Temer também levaram estrangeiros a venderem ações no mês passado. Outro fator que pesou nos negócios no mês passado foram as expectativas de uma alta dos juros americanos ainda neste ano. Diversos dirigentes do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA) indicaram que a economia americana está suficientemente forte para suportar uma alta dos juros americanos. As declarações fizeram o dólar subir mundialmente. "Mas a perspectiva para a Bolsa até o fim do ano ainda é positiva, e o otimismo dos investidores em relação à retomada da economia continua", afirma Ari Santos, gerente de renda variável da corretora H.Commcor. "Acredito que esses recursos que saíram da Bolsa permanecem no Brasil; possivelmente migraram para renda variável temporariamente", acrescenta Santos.