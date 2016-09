Punição ao Palmeiras dá brecha para clube mandar jogos com estádio cheio

EDUARDO RODRIGUES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Palmeiras e Flamengo foram punidos na quinta (1º) devido a uma briga entre torcidas organizadas no estádio Mané Garrincha, em Brasília, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Uma das penas impede que o clube paulista comercialize ingressos no Gol Norte do Allianz Parque, setor onde os membros das organizadas costumam ficar, durante cinco jogos. Porém, no julgamento do STJD não foi discutida a hipótese do time alviverde mandar seus confrontos fora da arena multiuso. Assim, caso a equipe mude o local de mandante essa punição não terá validade e o Palmeiras poderá ter estádio cheio. No dia 12 de outubro, o Palmeiras provavelmente deve transferir a partida contra o Cruzeiro pelo Nacional para o Pacaembu, pois o Allianz receberá no mesmo dia e no mesmo horário o show do tenor italiano Andrea Boccelli. De acordo com a assessoria de imprensa do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o clube não informou no julgamento que haveria partidas durante o tempo da pena em outro estádio. No caso do Flamengo, a punição foi mais clara. Como os cariocas não têm estádio próprio, ficou definido que durante três partidas em casa 20% dos ingressos não poderão ser comercializados. De acordo com o auditor do STJD Mauro Marcelo de Lima e Silva a punição foi 'pedagógica', tentando impedir principalmente a entrada das torcidas organizadas no local. Ele ainda comentou o caso do Palmeiras transferir o local da partida e afirmou que um novo acordo vai ter que ser feito e o esquema de segurança revisto. Procurada pela reportagem, a assessoria do Palmeiras não atendeu as ligações. PUNIÇÕES A punição do STJD também veta o Palmeiras de ter torcedores visitantes durante cinco jogos do Campeonato Brasileiro. Além disso, o clube terá que arcar com uma multa de R$ 60 mil e as organizadas não poderão utilizar materiais do grupo. Já os flamenguistas tiveram uma pena mais branda. Ficarão três jogos sem torcida visitante, três jogos sem os organizados e 20% do estádio fechado como mandante. Assim como os palmeirenses, as torcidas organizadas do Flamengo foram impedidas por dez duelos de utilizar seus materiais. A multa para os cariocas é de R$ 30 mil. O CASO No dia 5 de junho, Palmeiras e Flamengo se enfrentaram pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro e durante o intervalo da partida parte da torcida do Palmeiras invadiu a área reservada pelos flamenguistas e uma briga generalizada tomou conta do estádio Mané Garrincha. Seguranças ainda tentaram conter o avanço do grupo, mas não conseguiram. Vinte e um torcedores do Palmeiras foram detidos após o confronto. Depois de serem ouvidos pela polícia, eles foram liberados até que as investigações fossem concluídas.