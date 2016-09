Com clima de insegurança, alunos são dispensados de aulas na USP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alunos da USP (Universidade de São Paulo) foram dispensados mais cedo da Cidade Universitária, na zona oeste de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (2) após circularem rumores de que a universidade seria alvo de novos ataques. Os ônibus da viação Gato Preto pararam de circular no campus por volta do meio-dia, segundo relatos de alunos. Na quarta-feira (31), um ônibus foi incendiado na universidade por um grupo de cerca de 30 pessoas. A reportagem da Folha de S.Paulo apurou que a polícia suspeita de retaliação, já que, no mesmo dia, dois suspeitos de um assalto na região do Butantã foram feridos pela PM -um deles morreu e o outro ficou em estado grave. José Antonio Visintin, superintendente de segurança da USP, diz que, após ouvir os boatos, solicitou que a polícia militar reforce o policiamento no campus. Ele confirma que as empresas de ônibus decidiram não entrar na universidade. "Não sabemos o que é verdade ainda, mas a gente tem que tomar cuidado", disse. Letícia de Almeida, 18, estudante de engenharia, não conseguiu pegar o ônibus para voltar para a casa depois de fazer uma prova à tarde, por volta das 15h. Ela foi de carona até o portão 1 da universidade. "Desde ontem, o circular não está passando pelo Hospital Universitário, onde aconteceu o ataque", disse a estudante. A Escola de Comunicação e Artes (ECA) decidiu encerrar o expediente mais cedo, às 17h30, segundo informa um cartaz afixado na porta. Na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), alguns professores também dispensaram alunos das aulas à tarde. Nas redes sociais, circulam áudios dizendo que o outro suspeito, internado em estado grave no Hospital Universitário, teria falecido na manhã desta sexta-feira (2), o que poderia gerar novos ataques. A assessoria da Universidade de São Paulo diz não ter nenhuma informação sobre o assunto e que não há recomendação oficial de encerrar as aulas. Os funcionários do Sintusp (Sindicato dos Trabalhadores da USP) foram dispensados do expediente às 15h.