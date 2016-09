Bolsa sobe 2,37%, para maior patamar em 2 anos, com exterior positivo

EULINA OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As Bolsas subiram pelo mundo após a criação de vagas de emprego nos EUA, o chamado "payroll" ter ficado em 151 mil em agosto, abaixo das estimativas de analistas, de 180 mil. O número diminuiu as apostas de uma alta dos juros americanos ainda em setembro e estimulou o apetite ao risco nesta sexta-feira (2). A forte alta do petróleo no mercado internacional também contribuiu para impulsionar os índices acionários. O Ibovespa acompanhou o bom humor externo e fechou em alta de 2,37%, atingindo a maior pontuação em dois anos. O dólar chegou a cair frente às principais moedas com o indicador de emprego, mas ganhou fôlego com outro dado da economia americana. As encomendas às indústrias subiram 1,9% em julho, acima das expectativas, que eram de alta de 1,2%.

Além disso, o presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA) de Richmond, Jeffrey Lacker, afirmou nesta sexta-feira que os dados de emprego de agosto foram "razoavelmente fortes" e "mostram que o mercado de trabalho continua a avançar". "O 'payroll' ficou abaixo das projeções, mas mesmo assim não foi fraco, e os dados de encomendas à indústria confirmaram que a economia americana está firme", avalia Cleber Alessie, operador de câmbio da corretora H.Commcor. "Pode não haver uma alta dos juros nos EUA neste mês, mas provavelmente haverá até dezembro." No campo doméstico, operadores citaram incertezas em relação à capacidade do governo Temer para conseguir aprovar as medidas de ajuste fiscal no Congresso. Esses "ruídos políticos" colaboraram para o fortalecimento do dólar nesta sessão.

CÂMBIO E JUROS

O dólar à vista fechou em alta de 0,30%, a R$ 3,2495; na semana, também ganhou 0,30%. O dólar comercial subiu 0,09%, a R$ 3,2530. Na semana, perdeu 0,55%. Pela manhã, como tem ocorrido diariamente, o Banco Central leiloou 10.000 contratos de swap cambial reverso, no montante de US$ 500 milhões. O CDS (credit default swap brasileiro), espécie de seguro contra calote e indicador de percepção de risco, caía 0,95%, aos 258,092 pontos.

BOLSA

O Ibovespa fechou em alta de 2,37%, aos 59.616,40 pontos. O giro financeiro foi de R$ 7,6 bilhões. É o maior patamar desde 5 de setembro de 2014 (60.681,98 pontos). Na semana, o índice ganhou 3,29%. As ações da Petrobras subiram 4,28%, a R$ 13,57 (PN) e 5,11%, a R$ 15,63 (ON), impulsionadas pela alta de quase 3% do petróleo no mercado internacional. Os investidores também continuam reagindo às perspectivas melhores para a Petrobras e à recomendação de compra dos papéis por um banco. O petróleo avançou após o presidente russo, Vladimir Putin, defender um acordo para congelamento da produção. Além disso, o ministro do Exterior da Arábia Saudita, Adel al-Jubeir, disse nesta sexta-feira que está otimista com o movimento dos produtores rumo a uma posição comum sobre a produção de petróleo. Os papéis da Vale avançaram 3,95%, a R$ 15,49 (PNA), e 4,58%, a R$ 18,24 (ON), estimuladas pela alta do minério de ferro na China. Mas foram as siderúrgicas que lideraram os ganhos do índice: CSN ON ganhou 10,22%; Usiminas PNA, +10,17%; Gerdau Metalúrgica PN, +8,03%; e Gerdau, +5,81%. No setor financeiro, Itaú Unibanco PN avançou 1,46%; Bradesco PN, +2,92%; Bradesco ON, +2,77%; Banco do Brasi ON, +3,76%; Santander unit, +1,40%; e BM&FBovespa ON, +3,57%. EXTERIOR Em Nova York, o índice S&P 500 encerrou em alta de 0,42%; o Dow Jones avançou 0,39%; e o Nasdaq, +0,43%. Na Europa, a Bolsa de Londres fechou em alta de 2,20%; Paris, +2,31%; Frankfurt, +1,42%; Madri, +1,67%; e Milão, +1,54%. Na China, o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve ganho de 0,38%. O índice de Xangai subiu 0,14%. Já o índice Nikkei da Bolsa de Tóquio recuou 0,01%, a 16.925 pontos.