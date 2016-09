Manifestantes e SSP fecham acordo e ato na Paulista acontece domingo

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, publicou nas redes sociais um acordo selado com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para realização de protesto contra o governo Michel Temer na avenida Paulista no domingo (2). O ato, anunciado originalmente para às 14h, será adiado para às 16h30. Antes da manifestação, a tocha paraolímpíca deve passar pela avenida. Por esse motivo, a Secretaria de Segurança Pública havia proibido manifestações na data. Haddad intermediou um acordo entre os movimentos sociais que organizam o ato e a secretaria. Desde segunda (29), protestos contra o impeachment de Dilma Rousseff têm acontecido diariamente em São Paulo.