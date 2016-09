São Paulo acerta contratação de líder de assistências da Série B

ADRIANO MANEO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo deve anunciar nos próximos dias a contratação do meia Jean Carlos, 24, líder de assistências da Série B com oito passes para gol, pelo Vila Nova. Ele é jogador do São Bernardo e está no time goiano por empréstimo. À Folha de S.Paulo, o presidente do São Bernardo, Tiago Ferreira, confirmou que o São Paulo procurou o clube na quarta-feira (31) para saber a situação do jogador. Na quinta (1º), o clube tricolor fez uma proposta de empréstimo pelo jogador até o final do Campeonato Paulista de 2017, com opção de compra ao final do contrato. Segundo o presidente, o Vila Nova entrou em acordo com o São Paulo para ceder o jogador antes do fim do contrato de empréstimo, que duraria até o final desta temporada. O clube goiano é o décimo colocado da Série B, a oito pontos de distância do G4 e a sete da zona de rebaixamento. "O São Paulo já nos enviou o contrato, que está na mão do jurídico, e não deve haver qualquer problema para a assinatura", afirmou Ferreira. Segundo ele, o jogador já deve estar no São Paulo entre segunda (5) e terça-feira (6). O clube do Morumbi não confirma a negociação. Jean Carlos começou no Palmeiras, em 2011, mas pouco jogou. Transferiu-se para o São Bernardo, em 2013, onde ficou até 2016. Em maio deste ano foi emprestado ao Vila Nova e vem fazendo uma boa Série B, apesar da má colocação do time na tabela de classificação.