Sabrina Sato quer virar mamãe no ano que vem

(foto: Reprodução)

A apresentadora Sabrina Sato revelou em um bate-papo descontraído com Caio Fischer, dono do canal Bora!, que pretende engravidar no ano que vem do namorado, Duda Nagie, depois do Carnaval.

Segundo a apresentadora da Record, a vontade de ser mãe é grande. "Eu quero muito ser mãe. Quero engravidar no ano que em, depois do Carnaval", afirmou a musa.

Além de falar sobre maternidade, a japa também comentou abertamente sobre sexo. "Acho importante, ainda mais quando você faz com uma pessoa que você gosta. O mais importante é você acreditar que você pode realizar seus desejos, as coisas que você tem vontade, e confiar. Sexo é poesia", disse.