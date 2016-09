Um mês fora? Sacrifício de Kleber vai custar caro ao Coritiba

Kleber, contra o Vitória: dez minutos em campo e piora de lesão (foto: Geraldo Bubniak/Agb)

O atacante Kleber, do Coritiba, entrou “no sacríficio” diante do Vitória, no jogo de volta pela Copa Sul-Americana, na quarta-feira (31). Ele tinha uma lesão no pé direito, causada por um pisão. E lesionou novamente o local, mas agora com mais gravidade. O Coritiba confirmou a nova lesão nesta sexta-feira (2). A tendência é que ele fique pelo menos 20 dias fora.

O Coritiba não confirmou o prazo. Disse apenas que ele sofreu uma fissura num dos ossos do pé direito, causada por um novo pisão no local. O prazo básico mínimo para recuperação desse tio de lesão é de 20 dias. Mas admite-se a possibilidade de o jogador ficar até um mês sem jogar.

Se confirmado esse prazo, Kleber perderia os jogos contra Grêmio, Chapecoense, Corinthians, Sport, Palmeiras e América-MG, além de duas partidas pela Copa Sul-Americana. O atacante marcou 21 gols neste ano (7 no Brasileirão) e é o principal goleador coxa-branca nesta temporada.

Kleber havia sofrido a lesão primeiramente no dia 25, contra o Vitória, pela Sul-Americana. Por causa disso, perdeu o jogo com o São Paulo, no dia 28. O Coritiba cogitou poupar o jogador na quarta-feira, mas o próprio Kleber afirmou que estava bem e que poderia jogar. Acabou saindo aos 10 minutos do primeiro tempo. Seu substituto, Iago, marcou o gol do triunfo sobre o Vitória (1 a 0), que levou a equipe paranaense à próxima fase da Sul-Americana.