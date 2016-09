Depressivo, Nicolas Cage perde trabalho

(foto: Divulgação)

O ator Nicolas Cage vive um momento turbulento em sua vida, segundo noticia a revista americana Star. Separando-se da esposa Alice Kim, o astro estaria deprimido e, por isso, acabou perdendo a oportunidade de dirigir o longa-metragem Vengeance: A Love Story.

De acordo com a publicação, o ator dirigiria e também protagonizaria o filme. Contudo, acabou deixando a primeira função e corre o risco até de perder o papel no filme por conta das mudanças em seu comportamento.

cage teria mudado completamente seu comportamento depois de não aceitar o pedido de divórcio de Alice, com quem tem um filho de 10 anos. "Pouco depois que começou a produção do filme, Nic começou a aparecer cheirando a cigarro e com ressaca por passar as noites bebendo. Ele estava acima do peso, seu cabelo estava caindo... ele estava com um aspecto terrível", comenta uma fonte.

Por conta do problema, a produção teve de ser adiada, com Cage perdendo o cargo de diretor para o cineasta Johnny Martin. Um representante do ator, contudo, afirma que o filme foi adiado devido a problemas de financiamento, o que acabou criando um conflito na agenda do astro.