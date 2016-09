Nasa divulga imagens inéditas de Júpiter

O polo norte do planeta Júpiter: cores diferentes (foto: Divulgação)

A agência espacial norte-americana (Nasa, na sigla em inglês) divulgou nesta sexta-feira (2) imagens inéditas de Júpiter. As fotos foram feitas pela sonda Juno, que chegou ao planeta em julho e passou a orbitá-lo.

As imagens foram capturadas por Juno no último fim de semana, a “apenas” 4,2 mil quilômetros acima da atmosfera do planeta. Há detalhes sobre o turbilhão de nuvens de Júpiter em ambos os polos.

“Pela primeira vez, nós conseguimos ver o polo Norte de Júpiter. Não se parece com nada que já vimos ou imaginamos”, disse nesta sexta-feira o pesquisador principal da missão, Scott Bolton, do Instituto de Pesquisa de Southwest. “É mais azul nesse local do que em outras partes do planeta, e há muitas tempestades”.

Segundo o pesquisador, não há sinais de faixas latitudinais e dos cinturões alaranjados que o público está acostumado a ver. “É difícil de reconhecer Júpiter pelas imagens”, falou ele.