Workshop sobre escolha de ponto comercial acontece na terça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rede de escolas de beleza Instituto Divas vai oferecer um workshop na terça (6) sobre como escolher o ponto comercial para franquias. A curso será ministrado pelo especialista em franchising Marcio Botelho e pela diretora do instituto, Amanda Andreozzi. Botelho vai analisar as diferenças de pontos de rua, shoppings, aeroportos e quiosques e ensinar como observar fatores como o perfil dos consumidores para identificar o melhor local para abrir o negócio. As inscrições devem ser feitas até segunda (5) e estão sujeitas à lotação do espaço. WORKSHOP "ESCOLHAS DE PONTOS COMERCIAIS" QUANDO 6 de setembro, 19h ONDE Hotel Golden Tulip Belas Artes - Rua Frei Caneca, 1199, Consolação - São Paulo-SP QUANTO Gratuito INSCRIÇÃO no site www.institutodivas.com.br/cadastro.php