Com Renato Chaves no lugar de Gum, Flu recebe Figueirense

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o zagueiro Renato Chaves no lugar de Gum, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos, o Fluminense recebe neste sábado (3) o Figueirense em partida atrasada da 18ª rodada do Brasileiro. Renato Chaves terá a responsabilidade de manter o bom desempenho defensivo do tricolor, que é o time menos vazado do Nacional -ao lado de Atlético-PR e Santos. Em todo o campeonato, o Fluminense sofreu apenas 20 gols. Suspensões por acúmulo de cartões amarelos também desfalcam o Figueirense, que não poderá contar com Werley e Ferrugem. Nirley será o substituto de Werley e fará dupla de zaga com Bruno Alves. A dúvida do técnico Tuca Guimarães é no meio e no ataque. Com o retorno de Elicarlos, o mais provável é que Jefferson ou Renato Augusto comece jogando junto com Jackson Caucaia e Carlos Alberto. No setor ofensivo, Lins pode substituir Rafael Silva. Na nona colocação, com 31 pontos, o Fluminense pode ficar a apenas três pontos do G4, caso conquiste uma vitória neste sábado. Já para o Figueirense, um triunfo faria o time saltar até cinco posições na tabela e ficar fora da zona de rebaixamento. Atualmente, o clube catarinense tem 24 pontos e ocupa a 18ª colocação. O jogo, que estava originalmente agendado para o dia 3 de agosto, teve que ser remarcado por questões de segurança em função da Rio-2016. FLUMINENSE Diego Cavalieri; Wellington Silva, Renato Chaves, Henrique e William Matheus; Douglas, Cícero, Gustavo Scarpa, Marquinho (Marcos Junior) e Wellington; Henrique Dourado. T.: Levir Culpi FIGUEIRENSE Gatito Fernández; Ayrton, Nirley, Bruno Alves e Marquinhos Pedroso; Jackson Caucaia, Elicarlos, Jefferson (Renato Augusto) e Carlos Alberto; Lins (Rafael Silva) e Rafael Moura. T.: Tuca Guimarães Estádio: Edson Passos, em Mesquita (RJ) Horário: 16h Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)