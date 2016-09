Vestibular de Verão da UEPG abre inscrições nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (5) estarão abertas as inscrições para o Vestibular de Verão 2016 da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Os interessados deverão acessar o sistema disponibilizado pela Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS), até 5 de outubro, no endereço www.cps.uepg.br/vestibular.

As provas serão aplicadas nos dias 11 e 12 de dezembro em Apucarana, Cascavel, Castro, Curitiba, Guarapuava, Irati, Jacarezinho, Maringá, Palmeira, Ponta Grossa, Rio Negro, São Mateus do Sul, Telêmaco Borba e Umuarama.

O prazo para pagamento da taxa de inscrição, de R$ 135, vai até 6 de outubro, nas agências bancárias ou qualquer local integrado ao sistema de cobrança por aviso de compensação bancária. A UEPG dá oportunidade à participação de candidatos ‘treineiros’, que ainda cursam as duas primeiras séries do ensino médio, com a taxa de inscrição no valor de R$ 100. Encerrado o prazo para inscrição, de 7 a 12 de outubro, os candidatos poderão solicitar a retificação de erros cometidos no preenchimento da ficha, pagando taxa de R$ 27.

De acordo com o cronograma do Vestibular, a partir de 11 de novembro, a CPS divulgará no endereço www.cps.uepg.br/vestibular o edital informando os locais onde os candidatos serão distribuídos em turmas, de conformidade com o número de inscrição. A partir data, também no também no link www.cps.uepg.br/vestibular, os candidatos poderão imprimir a ficha de inscrição, que trará todas as informações sobre o ensalamento (turma e local onde fará provas). A apresentação da ficha e do documento original de identificação é obrigatória para o acesso aos locais de provas.

Para imprimir a ficha, o candidato deverá acessar o sistema de inscrição no endereço www.uepg.br/vestibular, informando o número do protocolo de inscrição e senha. Caso tenha esquecido o número do protocolo ou a senha, o sistema permite a recuperação dos dados. Na montagem da ficha, colar nos locais indicados a foto 3x4 (caso não tenha enviado arquivo digital para inserção na ficha) e a fotocópia de um documento de identidade com foto que permita sua identificação pelos fiscais no aceso aos locais de prova, bem como pelos fiscais de sala. O candidato ainda deverá assinar o requerimento constante na ficha, no local marcado.

As provas serão aplicadas nos dias 11/12 (Conhecimentos Gerais e Redação) e 12/12 (Prova Vocacionada). No dia 13, às 17h, serão publicados os gabaritos. A relação de aprovados em primeira chamada e lista de espera poderá ser divulgada até 20 de janeiro de 2017. O desempenho dos ‘candidatos treineiros’ será liberado após o encerramento do período do registro acadêmico e matrícula dos ‘candidatos concorrentes’.

Para o Vestibular de Verão 2016, a UEPG oferta 720 vagas distribuídas em 39 cursos. Em relação ao Vestibular de Inverno, que teve a oferta de 36 cursos, a novidade é o curso de bacharelado em Matemática Aplicada, com 22 vagas em período integral. Somam-se ainda os cursos de licenciatura em Artes Visuais e em Música, cujos candidatos, para serem incluídos na lista de classificação, precisam ser considerados aptos por meio de teste de habilidade específica (THE) já realizado na UEPG ou a ser realizado em 13 de dezembro deste ano.

Mais informações em www.cps.uepg.br/vestibular.