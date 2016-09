Primeiro fim de semana pós-impeachment terá chuva em Curitiba

O primeiro fim de semana após o impeachment da presidente Dilma Rousseff terá chuva em Curitiba. Ao menos é o que diz o instituto meteorológico Simepar para este sábado (3) e domingo (4) em Curitiba. Dilma foi afastada do cargo no último dia 31, após votação no Senado.

Para sábado, o Simepar prevê chuvas isoladas à tarde e tempo nublado com chuvas e trovoadas à noite. As temperaturas oscilam entre 13ºC (mínima) e 17ºC (máxima).

No domingo, o dia deverá ficar nublado, sujeito a chuvas e trovoadas. As temperaturas variam entre 14ºC (mínima) e 15ºC (máxima).