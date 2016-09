Evento de MMA traz militares no card de lutas

Goiânia nunca ficou tão mobilizada para um evento esportivo de lutas como agora. O FAM Fight Night conseguiu adesão dos batalhões goianos, de outros estados e até do exterior. Neste sábado (3), policiais militares do Rio de Janeiro (RJ), Porto Velho (RO), Macapá (AP), Goiânia (GO) e um atleta dos Estados Unidos se enfrentam no octógono que será instalado no Clube Ferreira Pacheco, em Goiânia. Os confrontos prometem ser bastante empolgantes por causa da rivalidade e competitividade entre as corporações envolvidas.

Prova do envolvimento dos militares, por exemplo, é que a pesagem oficial dos atletas, nesta sexta-feira (2), foi realizada dentro da sede do Batalhão de Operações Especiais de Goiás (Bope), no setor Marista. De acordo com o organizador do evento, D'Leon Mota, presidente da empresa D'Lyonze Sports Marketing, promotora do Fam Fight Night, a pesagem foi autorizada pelo próprio comandante da corporação, o Tenente Coronel Pedro Castelões de Araújo Junior. “O evento conta com o apoio dos batalhões, que querem ver seus policiais competindo em alto nível”, comemora Mota.

As lutas apresentadas serão nos estilos MMA Profissional, Submission, Jiu-Jitsu e Muay Thai. O evento segue as regras internacionais das modalidades envolvidas. Uma das lutas será entre duas atletas goianas, a aparecidense Jesian Salazar e Fabi, de Itumbiara. A participação feminina será ainda marcada pela presença das quatro ring girls escolhidas por concurso no início deste ano. A participação das goianas Maria Alvim e Tyêssa Gouvêa e das brasilienses Nannarhara Bessa e Xocolate Magalhães promete algumas surpresas ao público.

As lutas programadas para o FAM Fight Night:

Desafio Supremo Faca na Caveira – luta principal

Disputa de cinturão até 70 kg – Igor Pakato (DF) vs Rodrigo Mamute (PM - GO)

Disputa de cinturão até 84 kg - Paulo Franco (RJ) vs Julio Cesar dos Santos(GO)

Disputa de cinturão até 120 kg - Vinicius Mamute (DF) vs Renan Pobrema (GO)

MMA

Diego Pompeu (AM) vs Raniere Silva (Exército - GO)

Vitor Lima (RO - Marinha) vs Geraldo Ferro (GO)

Jesian Julia (GO) vs Fabiane Pires (GO)

Gabriel Paiva (DF) vs Cristyan Silva (GO)

Jiu Jitsu

Kiko Santoro (DF) vs Raul Fernandes (GO)

Submission

Matheus Santos (DF/BR) vs Jonh Smith (EUA)

Muay Thai

Bruce Thai (GO) vs Pedro Augusto "Vin Diesel" (GO)

Claudio Morais (GO) vs Marcos Vinícius (GO)