O Coritiba vai fazer um jogo-treino com o Operário de Ponta Grossa neste sábado (3), no CT do Atuba, em Curitiba. O time de Ponta Grossa, sem calendário neste segundo semestre, servirá como um “sparring” para o próximo jogo dos coxas-brancas, contra o Grêmio, na próxima quarta-feira (7).

“Não temos jogos, mas temos muitos treinamentos pela frente. O Paulo (Carpegiani) vai ter pela primeira vez esse período sem jogos no fim de semana, que vai servir para ele fazer mais alguns ajustes e implementar um pouco mais do que ele quer da gente daqui para frente”, falou o zagueiro Luccas Claro.

Carpegiani sabe que não poderá contar com o atacante Kleber. Nesta sexta-feira (2), o departamento médico diagnosticou uma fissura em um osso do pé direito, o que deixará o jogador fora de combate por pelo menos 20 dias. A dúvida é sobre a utilização do atacante Kazim. Ele está em fase final de recuperação de lesão, mas nesta sexta-feira não chegou a treinar com os demais jogadores.

Ao contrário do Coritiba, o Grêmio terá um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Enfrenta o Botafogo neste domingo (4), no Rio de Janeiro.