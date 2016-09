DOMINGO - Equipes se enfrentam em jogo adiado da 19ª rodada

PARA A EDIÇÃO DE DOMINGO DOS JORNAIS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Botafogo e Grêmio fazem no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, a única partida do Nacional marcada para este domingo (4), em confronto adiado da 19ª rodada. A equipe carioca é a 13ª colocada, com 26 pontos, e tenta se recuperar de dois maus resultados: a derrota de 1 a 0 para o Atlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro, e a goleada de 5 a 2 diante do Cruzeiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Já os gaúchos, que vêm de boa atuação no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, aparecem em sexto lugar e buscam um triunfo para voltar ao G4 -o time tem 36 pontos, um a menos que o quarto colocado Corinthians. “Conseguimos encaixar uma boa sequência, depois veio o deslize. O jogo contra o Grêmio é super importante. Estamos num estágio que incomoda ainda, a dois pontos da zona de rebaixamento. Se vencermos podemos começar a pensar na parte de cima da tabela”, disse o atacante alvinegro Sassá. Para o confronto, o Botafogo tem pelo menos um desfalque confirmado: o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que cumpre suspensão. Victor Luís deve entrar na vaga. No Grêmio, as baixas são o goleiro Marcelo Grohe, convocado para a seleção brasileira, e o atacante Miller Bolaños, que defende o Equador nas eliminatórias da Copa de 2018. Os substitutos são Bruno Grassi e Henrique Almeida, respectivamente. BOTAFOGO Sidão; Luis Ricardo, Renan Fonseca, Emerson e Victor Luís; Airton, Bruno Silva, Rodrigo Lindoso e Camilo; Neilton e Sassá. T.: Jair Ventura GRÊMIO Bruno Grassi; Edílson, Wallace Reis, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon e Jailson; Douglas, Luan e Henrique Almeida. T.: Roger Machado Estádio: Luso-Brasileiro, no Rio Horário: 16h Árbitro: Wagner Reway (MT)