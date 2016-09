Protesto contra Temer acontece no Largo da Batata, em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Manifestantes contra o impeachment de Dilma Rousseff estão posicionados na região do Largo da Batata, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. O ato da noite desta sexta (2) se concentrou no local, mas foi impedido de avançar pela Polícia Militar, que exigiu que os manifestantes divulgassem o trajeto que percorreriam -a polícia afirma que está no local desde as 15h, mas não foi informada do caminho. "O que está acontecendo agora é que a polícia travou a rua, impedindo o nosso ato, impedindo o nosso direito de sair. Disseram que por não haver aviso prévio à Secretária de Segurança, o nosso ato não poderia sair até o destino que decidimos. Nós mandaram voltar para o Largo da Batata", disse uma líder do grupo. A polícia cerca o ato nos dois sentidos e não permite que os manifestantes avancem. Entretanto, alguns manifestantes conseguiram escapar do cordão de isolamento e começaram a correr pela rua, entre os carros, por volta das 21h20. Lojistas baixaram as portas. Assim como nos outros dias, alguns dos manifestantes atearam fogo em sacos de lixo e tentaram bloquear vias da zona oeste, como a avenida Eusébio Matoso. Concessionárias de carros de luxo nesta avenida e pontos de ônibus tiveram os vidros quebrados.