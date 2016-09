Polícia apreende jovens suspeitos de tentar arrastão na Imigrantes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro adolescentes suspeitos de uma tentativa de arrastão na rodovia dos Imigrantes, em São Paulo, foram apreendidos pela polícia nessa sexta-feira (2). O caso ocorreu por volta das 9h da manhã, na pista do sentido litoral, perto do km 12. Os suspeitos, menores de idade, chegaram a invadir a rodovia e abordar os carros, mas não há nenhuma ocorrência de roubo registrada até agora. Na rodovia, alguns motoristas chegaram a invadir o canteiro ou ir pela contramão para evitar os jovens armados. Quatro suspeitos fugiram e se esconderam em um prédio nas redondezas, onde foram encontrados pela polícia logo depois. Houve troca de tiros e dois menores foram baleados no abdômen. Segundo a polícia, os quatro jovens apreendidos tinham entre 14 e 17 anos. Os feridos foram encaminhados ao hospital. Os outros dois, que foram até a delegacia, confessaram a participação na ação. Dos quatro, três já possuíam passagem pela polícia por porte de armas e tráfico de entorpecentes. O caso foi registrado pela polícia como resistência, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo. A polícia afirma que, além desse grupo de suspeitos, mais quatro pessoas participaram do crime, mas ainda não foram localizadas.