Horta de Assistência Social em São José tinha pé de maconha

O pé de maconha na horta comunitária: inusitado (foto: Divulgação / GM de São José dos Pinhais)

Que tal, entre pés de alface, couve e outros de uma horta comunitária, encontrar um pé de maconha? Foi o que aconteceu na horta comunitária do Centro Referencia Assistência Social (CRAS) de São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba) tinha um pé de maconha. A descoberta foi feita pela Guarda Municipal da cidade e divulgada nesta sexta-feira (2).

Uma equipe da Guarda, responsável pelo patrulhamento na região do Guatupê, recebeu a informação de uma funcionária que haveria uma planta estranha, parecida com um "pé de maconha", na horta comunitária do CRAS. Segundo, a funcionária existem várias plantas e essa chamou atenção.

A equipe então deslocou no local e constatou que na horta teria uma planta com características análoga a Cannabis sativa, amaconha. Diante da situação, a equipe retirou a planta dali e a entregou na Delegacia Regional de Polícia Civil do Município.