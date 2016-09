Prêmio da Quina sai para apostador do RS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prêmio principal do concurso 4174 da Quina, sorteado nesta sexta (2), saiu para um apostador de Vacaria (RS), que levará R$ 2.281.615,66. Confira as dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal: 08 - 16 - 26 - 28 - 60. A faixa de quatro acertos saiu para 99 apostadores, que serão premiados com R$ 4.840,69 individuais. Outras 7.296 pessoas fizeram três acertos e ganharão R$ 98,77 cada uma. Já a última faixa, a de dois acertos, pagará R$ 2,40 a cada um dos 16.5113 acertadores. LOTOMANIA A Caixa também sorteou nesta sexta os números do concurso 1689 da Lotomania. Veja as dezenas: 03 - 08 - 09 - 15 - 26 - 34 - 40 - 41 - 43 - 48 - 54 - 56 - 57 - 60 - 64 - 70 - 76 - 87 - 91 - 98. Não houve acertador na faixa de 20 acertos, e o prêmio para o sorteio deve ser de R$ 3,3 milhões, segundo estimativa da Caixa.