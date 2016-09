Ministério Público investigará Dilma no inquérito das pedaladas

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Procuradoria da República no Distrito Federal vai incluir a ex-presidente Dilma Rousseff na lista de investigados de um inquérito civil que apura as chamadas pedaladas fiscais cometidas pelo governo federal em 2014. A investigação mira nas suspeitas de que o alto escalão do Executivo federal à época praticou improbidade administrativa. Dilma ainda não constava no rol de suspeitos porque, enquanto presidente da República, possuía foro privilegiado e, por isso, só poderia ser investigada em inquéritos que tramitam no STF (Supremo Tribunal Federal). A aprovação do impeachment pelo Senado, na quarta (31), pôs fim à essa prerrogativa da ex-presidente. Entre os alvos da investigação de improbidade estão alguns do principais quadros da equipe econômica do governo Dilma, como os ex-ministros da Fazenda Guido Mantega, Nelson Barbosa e o ex-secretário do Tesouro Arno Augustin. A reportagem apurou que os três já prestaram depoimentos e que Dilma também será ouvida pelo procurador responsável pelo caso, Ivan Marx. A Procuradoria da República da capital já havia aberto outro procedimento para apurar as pedaladas, mas na esfera criminal. Ivan Marx, porém, pediu o arquivamento desse inquérito por entender que não havia comprovação de crime. Durante o processo de impeachment, por diversas vezes, a defesa de Dilma citou essa decisão de Marx para tentar convencer os senadores de que não havia crime de responsabilidade, acusação que embasou o afastamento definitivo da petista. OUTRO LADO "Posso dizer que a investigação seguramente levará à inexistência de qualquer situação que envolva Dilma Rousseff. Tudo que foi apurado no processo de impeachment mostra isso. Não tenho dúvida de que o MPF chegará a essa conclusão", afirmou José Eduardo Cardozo, advogado de Dilma Rousseff.