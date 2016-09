'Mini mini mini mini mini mini', diz Serra sobre protestos contra impeachment

JOHANNA NUBLAT, ENVIADA ESPECIAL HANGZHOU, CHINA (FOLHAPRESS) - "Mini mini mini mini mini mini", disse o ministro José Serra (Relações Exteriores) sobre as manifestações no Brasil após o impeachment da agora ex-presidente Dilma Rousseff. Questionado neste sábado (3) sobre a imagem do Brasil no exterior, como um país estável, frente aos protestos, Serra perguntou "manifestações aonde?". Após ouvir que se tratavam de manifestações no Brasil, respondeu: "Mini mini mini mini mini mini. Manifestação de verdade é a de Caracas, com 1 milhão de pessoas na rua protestando contra o desabastecimento, a falta de remédios e contra prisões políticas que existem naquele país". Após ser questionado se os protestos não poderiam prejudicar a estabilidade do país, aos olhos de fora, Serra disse que não. "De forma nenhuma, é fruto de pequenos grupos organizados sem dúvida nenhuma, mas não tem nenhum caráter de massa." Serra acompanha o presidente Michel Temer em viagem à China, para participação na cúpula do G20, a partir deste domingo (4).