Impeachment é tema no debate dos candidatos à prefeitura de São Paulo

CAROLINA LINHARES, GIBA BERGAMIN JR. E WÁLTER NUNES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - À margem da campanha eleitoral, a crise política nacional e o governo Michel Temer (PMDB) surgiram com força no segundo debate entre os candidatos a prefeito de São Paulo, promovido nesta sexta (2), pela Rede TV! Líder na mais recente pesquisa do Datafolha, com 31% das intenções de voto, Celso Russomanno (PRB) novamente foi pouco questionado por seus adversários durante o encontro. Pela primeira vez em um debate, já que no primeiro encontro, promovido pela TV Bandeirantes, teve sua participação vetada por adversários, Luiza Erundina (PSOL) trouxe o impeachment para a pauta em duas ocasiões. Criticou Marta Suplicy (PMDB), que está em segundo lugar no Datafolha, com 16%, por apoiar Temer e a questionou como ela se sente "como feminista" ao apoiar o presidente, que não nomeou nenhuma mulher para seu ministério. A peemedebista disse que a adversária não pode dar atestados de feminismo. Marta, em outra ocasião, disse ainda que Temer está dando a esperança de o país sair da crise, "que foi gerada pelo governo anterior". Erundina questionou o prefeito Fernando Haddad (PT) por ter afirmado em entrevista que "golpe" era uma "palavra um pouco dura" para classificar o afastamento da petista Dilma Rousseff. O prefeito rebateu atacando Erundina e Marta por terem mudado de partido -as duas foram prefeitas pelo PT. Ele disse ainda que a peemedebista está agora com "algozes" dos mais humildes e que a candidata do PSOL, com a crítica, desune a esquerda. "O Senado assumiu que não houve crime por parte da presidenta", disse o prefeito, ao falar sobre a decisão de não cassar direitos dela de exercer funções públicas. O candidato Major Olímpio (SD) disse que o Senado deu uma "demonstração nefasta para "quebrar o galho de bandoleiros". Haddad foi questionado ainda por um jornalista sobre a Operação Lava Jato, inclusive por delações que citam dinheiro em sua campanha de 2012. Disse que a operação não pode ser "seletiva" e citou que nomes da cúpula do PMDB e PSDB também serão investigados. Ao falar de educação, disse que o governo do Estado, do tucano Geraldo Alckmin, é investigado por suspeitas em contratos de merenda. BATE-BOCA Em um dos blocos, em que os candidatos precisaram responder perguntas de jornalistas, Marta foi questionada sobre quando usou a rede pública de saúde. João Doria (PSDB) foi indagado sobre tributos e disse que os "ricos já pagam mais impostos" do que os pobres. O tucano também falou na oportunidade que Marta "adora uma taxazinha" e disse que ela deixou o município "quebrado" ao sair do cargo. Marta pediu formalmente um direito de reposta e afirmou: "Se ele quer ser prefeito, deveria ter mais compostura ao falar comigo". Doria disse que não desrespeitou a adversária. Olímpio chamou Marta e Erundina de "duas senhoras" e ironizou Russomanno e Doria ao classificá-los como "dois artistas" -os dois foram apresentadores de TV. Olímpio disse ainda que prefere ser considerado da "bancada da bala" a ser da "bancada da mala". O candidato do PRB, ao falar de transporte público, disse que "nem pensa" em aumentar o preço da tarifa de ônibus e prometeu combater fraudes com o Bilhete Único. Marta voltou a criticar políticas de Haddad, ao chamar, por exemplo, ciclovias de "ciclotintas". O prefeito também foi um dos principais alvos de Doria, que questionou a atual política para moradores de rua na cidade. Ela atacou o PSDB ao falar que a gestão estadual da saúde pública é "tão ruim" quanto a municipal. Em uma pergunta sobre segurança, o petista perguntou "em que mundo vive" Russomano por ter sugerido parcerias com o Estado. O candidato do PRB também falou de questões nacionais ao dizer que não apoiará mudanças na Previdência que prejudiquem aposentados. Criticou ainda o Uber, pela "concorrência predatória" e defendeu a regulamentação do serviço.