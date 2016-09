Operação comboio é implantada no sistema Anchieta-Imigrantes na madrugada

SANDRA CAPOMACCIO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os motoristas que trafegam no sentido litoral de São Paulo encontram implantada a operação comboio a partir das praças de pedágio das rodovias Anchieta, no km 31, e Imigrantes, no km 32, devido ao tempo encoberto e à baixa visibilidade causada pelo forte nevoeiro. O esquema foi implantado às 0h10 deste sábado (3) e permanece por tempo indeterminado até que o nevoeiro se dissipe. As interligações na região planalto, em ambos os sentidos, estão temporariamente bloqueadas. Caminhões sentido São Paulo estão proibidos de trafegar pela rodovia dos Imigrantes. É obrigatório o uso da serra da Anchieta. O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) está em operação normal (5x5). Para a descida, os motoristas utilizam as pistas sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Já a subida é realizada pelas pistas norte das duas rodovias. Na manhã deste sábado, às 7h, o comboio permanecia nas duas rodovias.