Recuperação brasileira compensa alta de juros dos EUA, diz Meirelles

JOHANNA NUBLAT, ENVIADA ESPECIAL HANGZHOU, CHINA (FOLHAPRESS) - O ministro Henrique Meirelles (Fazenda) disse neste sábado (3), na China, acreditar que a recuperação da economia brasileira "mais que compensaria" os efeitos da esperada subida dos juros americanos. "Eu acho que existe uma ampla liquidez internacional e que uma certa contração dessa liquidez, que me parecerá modesta em reação à subida do juro americano, é muito fortemente contrabalançada pela melhora da situação do Brasil. A melhora do risco país, a melhora do ambiente, da perspectiva da economia brasileira", disse o ministro, após uma reunião bilateral com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Jack Lew. Questionado sobre se a recuperação brasileira compensaria em parte os efeitos da mudança nos juros dos EUA, Meirelles disse: "Mais que compensa, mais do que em parte. Acredito que os efeitos da recuperação brasileira sobrepujam os efeitos contracionistas do aumento de juros americano". A alta dos juros americanos é considerado um dos obstáculos no cenário externo para o retorno dos investimentos ao Brasil, já que inibiria o fluxo de dinheiro. Na semana passada, a presidente do Federal Reserve (banco central americano), Janet Yellen, disse que a possibilidade de uma alta ganhou força nos últimos meses, diante dos sinais positivos da maior economia do mundo, entre eles a criação de empregos. Segundo o ministro, o americano afirmou que seu país acompanha com interesse o que acontece no Brasil e expressou "admiração pela velocidade da recuperação da confiança no Brasil". "Ao contrário de muitas outras vezes quando vemos certa ansiedade no Brasil, [achamos] que as mudanças estão demorando muito, a visão internacional é que, para uma mudança constitucional dessa profundidade, as coisas estão caminhando muito rapidamente, o ajuste fiscal no Brasil está indo até a uma velocidade surpreendente." EMPRESAS NO MERCOSUL Em outra bilateral da comitiva brasileira neste sábado (3), o presidente Michel Temer se reuniu com o diretor-geral da OMC, Roberto Azevêdo. Para Azevêdo, os números da economia brasileira "demonstram que o mercado está reagindo de maneira mais favorável". "Olhando à distância, a impressão que se tem é de que há maior confiança no mercado, que vem da estabilidade política que vai se retomando", disse após o encontro com Temer. O chanceler José Serra listou as quatro prioridades do governo junto à OMC: fortalecimento do mecanismo de solução de controvérsias, dar continuidade ao combate aos subsídios agrícolas, desenvolvimento do comércio eletrônico e barreiras tarifárias. Serra afirmou ainda que há uma proposta, em parceria com o Sebrae, para organizar um operador comercial para micro e pequenas empresas no bloco. "Estamos fazendo junto com o Sebrae um programa em que o microempresário poderá exportar através de um operador organizado, ele não precisa ter todo o equipamento administrativo e experiência que hoje é exigido, você vai oferecer suporte, assistência, na área via um operador plurigovernamenal", disse Serra. Sobre as negociações do bloco regional com a União Europeia, o chanceler disse que elas não dependem da Presidência do Mercosul -imersa atualmente em um conflito. "Se elas não estão andando, o problema está mais do lado da União Europeia, que está indo muito devagar no processo, inclusive fazendo ofertas inferiores às que tinha feito em 2004", disse.