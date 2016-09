Sessões do impeachment no Congresso duraram 178 horas e 55 minutos

CAROLINA LINHARES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As sessões decisórias do processo de impeachment de Dilma Rousseff no Senado e na Câmara duraram um total de 178 horas e 55 minutos ou sete dias e quase 11 horas. A sessão mais longa de todo o processo foi a última do julgamento no Senado, que teve o comando do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Após 73 horas e 44 minutos de sessão, Dilma perdeu o cargo de presidente por 61 votos a 20. Aberta às 9h33 da manhã de quinta (25), a sessão foi retomada de sexta (26) a quarta (31), dia da votação final. Só não houve sessão no domingo (28). Durante esses dias, foram ouvidas testemunhas, defesa e acusação apresentaram suas manifestações finais, senadores declararam seus votos, e houve ainda o discurso e o interrogatório de Dilma, ocorridos na segunda (29). A segunda sessão mais longa se deu no plenário da Câmara, entre 15 e 17 de abril, quando os deputados levaram 52 horas e 21 minutos para autorizar, por 367 votos a 137, que o pedido de impeachment fosse levado ao Senado. Desse período, 42 horas e 31 minutos foram de sessão praticamente ininterrupta, com discursos de quase 120 deputados. O tempo de debate quebrou o então recorde da Casa, registrado na votação da MP dos Portos, em 2013, quando deputados permaneceram 36 horas e 35 minutos deliberando a matéria. No Senado, houve ainda duas sessões plenárias de longa duração sobre o impeachment. Em 12 de maio, após 20 horas e 38 minutos, 55 senadores votaram a favor da admissibilidade do processo e 22 foram contrários. O resultado que afastou Dilma da Presidência da República foi conhecido por volta das 6h30 da manhã do dia 12 a sessão havia começado às 10h da manhã do dia anterior. No último dia 10, os senadores decidiram levar Dilma a julgamento por 59 votos a 21. Foram 16 horas e 51 minutos de sessão, iniciada na manhã do dia 9. COMISSÕES A primeira reunião de parlamentares para votar o andamento do impeachment foi no dia 11 de abril, quando a comissão especial criada na Câmara aprovou parecer favorável ao processo. Os 65 deputados estiveram reunidos por 9 horas e 46 minutos. Houve ainda duas sessões decisórias sobre o impeachment na comissão especial do Senado, com cerca de 2 horas e 50 minutos cada. De acordo com o senador Raimundo Lira (PMDB-PB), que presidiu a comissão especial na Casa, foram mais de 200 horas de trabalho em 31 reuniões. Já o deputado Rogério Rosso (PSD-DF), presidente da comissão na Câmara, informou que os deputados estiveram reunidos por mais de 40 horas em 11 encontros. RELEMBRE A TRAMITAÇÃO DO IMPEACHMENT 1. Pedido É preciso apontar crime de responsabilidade do presidente. Cabe ao presidente da Câmara aceitar ou não o pedido de impeachment 2.dez.15 O então presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), aceita o pedido entregue em outubro que aponta as pedaladas e a liberação de créditos suplementares como crimes de responsabilidade 2. Comissão especial - Câmara Grupo de deputados indicados pelos líderes partidários analisam o pedido 17.mar.16 Comissão especial com 65 deputados é formada. Jovair Arantes (PRB-GO) é escolhido relator 3. Relatório da comissão de deputados Presidente tem dez sessões da Câmara para apresentar defesa, e comissão tem mais cinco sessões para aprovar um parecer 11.abr.16 Comissão de deputados aprova, por 38 a 27, relatório favorável à abertura do processo de impeachment. Peça diz haver graves indícios de cometimento de crime de responsabilidade 4. Aval da Câmara Relatório é submetido à decisão do plenário da Câmara; processo de impeachment é autorizado pela Câmara e segue para o Senado se obtiver o apoio de 342 de 513 deputados 17.abr.16 Em um domingo, 367 deputados votam sim ao impeachment; 137 votam não. Há ainda sete abstenções e duas ausências 5. Comissão especial - Senado Assim como na Câmara, comissão especial de senadores é montada para analisar o impeachment 25.abr.16 Senado escolhe 21 senadores para a comissão; Antonio Anastasia (PMDB-MG) é escolhido relator no dia seguinte 6. Relatório da comissão de senadores Grupo de senadores tem até dez dias úteis para apresentar parecer que admite ou não o processo de impeachment 6.mai.16 Comissão aprova por 15 votos a 5 parecer que aponta existência de elementos suficientes para que Dilma seja afastada e julgada por crime de responsabilidade 7. Admissibilidade Cabe aos senadores, por maioria simples, abrir o processo de impeachment e afastar a presidente para que seja julgada 12.mai.16 Votos favoráveis ao impeachment somam 55; 22 são contra. Dilma é afastada do cargo por até 180 dias, e Temer assume como presidente interino 8. A volta da comissão especial - Senado Comissão volta a se reunir para ouvir defesa, acusação, testemunhas e analisar documentos 4.ago.16 Por 14 votos a 5, grupo aprova relatório final a favor do impeachment. Foram 31 reuniões da comissão, com 44 testemunhas ouvidas 9. Juízo de pronúncia Por maioria simples, senadores votam se a presidente vai a julgamento por crime de responsabilidade 10.ago.16 Senado decide por 59 votos a 21 que Dilma deve ser levada a julgamento; sessão foi comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski 10. Julgamento final Após defesa e acusação apresentarem um resumo de todo o processo, presidente do Supremo marca a data do julgamento de 25.ago.16 a 31.ago.16 Ricardo Lewandowski comanda julgamento final, que cassa o mandato de Dilma por 61 votos a 20