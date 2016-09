Mega Sena sorteia R$ 10 milhões às 20 horas deste sábado

Acumulada após dois sorteios sem aposta vencedora, a Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 10 milhões a quem acertar, neste sábado (3), as seis dezenas do concurso 1.853, o primeiro a ser realizado em setembro.

O sorteio acontece por volta das 20h, horário de Brasília, no "Caminhão da Sorte", que está em Uberlândia (MG). As apostas podem ser feitas até as 19h. Um jogo simples, com apenas seis números, custa R$ 3,50.

Se apenas uma pessoa acertar as seis dezenas, os R$ 10 milhões, investidos na poupança, renderiam cerca de R$ 75 mil por mês. O prêmio também seria suficiente para comprar 20 imóveis de R$ 500 mil. Ou, então, adquirir 66 carros de luxo, no valor de R$ 150 mil cada.