Tempestade Hermine leva ventos e chuvas fortes à Carolina do Sul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tempestade tropical Hermine leva ventos de 95 km/h e chuvas fortes para os Estados de Carolina do Sul e Carolina do Norte após deixar um rastro de destruição na Flórida e na Geórgia. Um alerta de inundações está em vigor na costa oeste americana, da Carolina do Sul a Rhode Island, diante da chegada de Hermine, em pleno fim de semana prolongado nos EUA pela celebração do Dia do Trabalho na segunda (5). Na manhã deste sábado (3), equipes resgataram pessoas sentadas em cima de seus veículos depois que uma inundação tomou uma rua de Wilmington, na Carolina do Norte. "Hermine não apenas ameaça viagens à praia, mas pode causar danos em comunidades e ameaçar a vida de quem se arriscar a surfar nos mares", disse Alex Sosnowski, meteorologista da Accuweather.com. A tempestade deve passar pela costa das Carolinas e ganhar força ao se mover pelo oceano Atlântico neste sábado (3), podendo chegar bem próximo da categoria furacão até o fim do domingo (4), segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA. A expectativa é que Hermine cause até 38 cm de chuvas na região neste domingo. A cidade de Atlantic City, conhecida por seus cassinos, cancelou shows previstos para o fim de semana. Várias cidades costeiras fecharam o acesso às praias. "Nós provavelmente vamos ficar em casa assistindo filmes", disse Joan Whalen, depois de cancelar seus planos de ir à praia. O Hermine atingiu o solo da Flórida na cidade de Saint Marks (a 30 km da capital do Estado, Tallahassee) por volta de 1h30 de sexta-feira (2) no horário local (2h30 no horário de Brasília) como um furacão de categoria um (mais fraco), levando chuvas pesadas e ventos que chegaram a 130 km/h. Depois, perdeu força e passou a ser considerado uma tempestade tropical. A tempestade deixou 150 mil lares sem eletricidade na Flórida, Geórgia e nas duas Carolinas. Alertas de emergência continuam em efeito para a Flórida, Geórgia, Carolina do Norte, Virgínia e Maryland.