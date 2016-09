Líder do Mundial de F-1, Hamilton sai na pole no GP da Itália; Massa é 11º

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líder do Mundial de F-1, o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, vai largar na pole position no GP da Itália, 14ª etapa da temporada, que será realizada neste domingo (4). Ele cravou o tempo de 1min21s135 para conquistar sua sétima pole em 2016. O segundo colocado no grid será o alemão Nico Rosberg, também da Mercedes. Ele marcou o tempo de 1min21s613. Hamilton é o líder do Mundial de F-1 com 232 pontos, contra 223 do seu companheiro de equipe e principal rival na briga pelo título. A segunda fila do GP da Itália terá os pilotos da Ferrari. Sebastian Vettel vai largar na terceira colocação, seguido pelo finlandês Kimi Raikkonen. O quinto colocado no grid de largada foi outro finlandês. Valtteri Bottas, da Williams, marcou o tempo de 1min22s388 e ficou à frente de Daniel Ricciardo, da Red Bull. Já Felipe Massa, que anunciou na última quinta-feira (1º) que deixará a categoria ao final da temporada, não conseguiu passar para a fase decisiva do treino classificatório e largará em 11º lugar. Ele cravou o tempo de 1min22s967 Felipe Nasr, da Sauber, vai largar apenas na 18ª colocação. Ele fez o tempo de 1min23s956. A largada para o GP da Itália está marcada para 9h (horário de Brasília).