Mina e Barrios treinam com o elenco em atividade com 'invasão canina'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras contou com dois retornos importantes no treinamento desta manhã de sábado (3). O zagueiro Yerry Mina e o atacante Lucas Barrios trabalharam normalmente com o grupo na atividade física ocorrida na Academia de Futebol. Tanto o colombiano quanto o paraguaio se encontravam no estágio de transição física, mas acabaram liberados para o treino físico com o grupo neste sábado. Mina, por exemplo, realizou reforço muscular na última sexta, enquanto Barrios ficou apenas no bate-bola. Na atividade desta manhã, o elenco passou por nove estações de força e potência (cinto de tração, pesos e degraus). Em seguida, o departamento de preparação física promoveu vários tiros de corrida no gramado. Em contrapartida ao trabalho pesado desta manhã, um momento de descontração. O lateral Fabrício levou o cachorro para a Academia de futebol, e o canino mostrou-se completamente à vontade no centro de treinamento palmeirense. Neste clima de relaxamento, o elenco comandado por Cuca terá o domingo de folga. A equipe alviverde volta a trabalhar na segunda-feira, a partir das 15h30 (de Brasília). Líder do Campeonato Brasileiro com 43 pontos, o Palmeiras recebe na próxima quarta-feira, às 21h45, o arquirrival São Paulo, no Allianz Parque, pela 24ª rodada da competição.