Zeca se vê em patamar acima após ouro olímpico e mira seleção principal

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral direito Zeca acredita que está em patamar acima em sua carreira após conquistar o inédito ouro olímpico com a seleção brasileira no Rio de Janeiro. A revelação santista cita interesses de clubes europeus em seu futebol e, inclusive, já fala em jogar na seleção brasileira principal. "Todos pararam para ver a Olimpíada. Atrai muito. A maioria dos jogadores teve propostas. Eu tive também, estava na mesa, conversamos para ficar no Santos. Sonho em ganhar mais títulos aqui para sair com bagagem e mais experiência", afirmou Zeca. "Esses jogadores são muito bons, merecem estar onde estão. O Tite nos acompanhou e viu os aspectos que precisa. Tenho certeza que no decorrer do campeonato, quem for se destacando vai ser observado. A gente sonha, sim, em um dia estar na seleção principal", completou. Zeca esteve na mira do Atlético de Madri, da Espanha, e foi sondado pelo PSG, da França, mas nenhuma proposta chegou ao jogador na última janela de transferências, fechada nesta semana. O lateral-esquerdo, na verdade, recebeu uma proposta oficial no início do ano. Atlético Madri, da Espanha, ofereceu 8 milhões de euros (R$ 29 milhões) ao Santos, mas a diretoria santista não aceitou e pediu 10 milhões de euros (R$ 36 milhões), na ocasião. Agora, a cúpula alvinegra acredita que o jogador vale mais do que isso, pois ficou valorizado com o ouro olímpico. Tanto Zeca, como Thiago Maia, outro santista que conquistou o ouro olímpico, alegam que podem permanecer no Santos caso a equipe se classifique para a Copa Libertadores da América do próximo ano. "É um sonho disputar uma Libertadores pelo Santos. Ficamos perto e deixamos escapar ano passado. Todos que subiram da base ao profissional têm esse sonho. Buscando essa classificação, o pensamento é ficar", disse Zeca. Zeca deixou sua medalha de ouro no Memorial das Conquistas do Santos, o museu do clube paulista. O símbolo olímpico ficará em exposição para os torcedores neste final de semana.