Leandro Damião contraria pessimismo e se destaca em início no Flamengo

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Foi uma contratação cercada de pessimismo. Em baixa após passagem sem gols pelo Bétis-ESP, Leandro Damião chegou ao Flamengo sem a mesma badalação que teve na carreira em outros tempos. Porém, bancado pela diretoria, o atacante vem contrariando os prognósticos negativos com um bom início com a camisa rubro-negra. Até aqui, foram quatro partidas, sendo duas como titular. O centroavante marcou dois gols e teve boas participações, demonstrando bom entendimento com Guerrero e Diego. O peruano, aliás, é um caso à parte. Afinal de contas, inicialmente Damião seria uma espécie de sombra e substituto imediato do camisa 9. No entanto, o entrosamento inicial já tem mudado esta perspectiva. Guerrero, por exemplo, apoia a parceria. "Uma referência na frente como é o Damião me ajuda a me movimentar e ficar mais livre. Por isso me sinto mais à vontade", disse à Rádio Globo após a vitória sobre a Chapecoense, quando atuaram juntos no segundo tempo. Técnico da equipe, Zé Ricardo revela que já tem estudado e treinado tal formação, mas demonstra cautela para que ela seja empregada definitivamente. "Nós já vínhamos imaginando uma formação com Paolo e Damião juntos. Quanto mais qualidade no campo, mais possibilidades você tem de vencer. Mas é uma estruturação de jogo diferente. Antes de tudo é preciso condicionar movimentos e posicionamento dos atletas. Mudar uma estrutura de jogo de um dia para o outro não é muito fácil, pelo menos eu penso assim. Primeiro estamos trabalhando como situação de jogo e depois, quem sabe, com uma sequência de treinos e jogos dando mais confiança, até podermos estabelecer isso para uma partida inteira. Mas a princípio estamos usando como uma alternativa, e deu certo. Pode ser que um dia não dê", declarou. Na última quarta-feira, na vitória por 3 a 1 sobre o Figueirense que garantiu a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana, Leandro Damião foi titular em substituição a Guerrero, que está servindo a seleção peruana nas eliminatórias da Copa do Mundo. Nesta sexta, Damião recebeu uma homenagem da diretoria por ter feito o gol 12 mil da história do Flamengo. Ele ganhou uma camisa personalizada das mãos do presidente Eduardo Bandeira de Mello e do ex-lateral e campeão do mundo pelo clube Leandro.