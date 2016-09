São Paulo quer recuperar psicológico de jogadores para consertar ataque

PEDRO LOPES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ataque tem sido o principal problema do São Paulo no Campeonato Brasileiro -com 22 gols, é o terceiro pior da competição, empatado com outros dois clubes. Corrigir o setor ofensivo passa, entretanto, por recuperar o psicológico dos jogadores; é esse o diagnóstico da comissão técnica de Ricardo Gomes. Na visão de Gomes, o elenco, que foi derrotado em casa pelo Juventude, na Copa do Brasil, e, em seguida, sofreu uma invasão violenta de torcedores organizados, está sofrendo com a falta de confiança. Em conversa com jornalistas no CT da Barra Funda, o comandante explicou: não adianta escalar uma formação ofensiva e tentar forçar os jogadores de frente a arriscarem lances difíceis enquanto a confiança não estiver de volta. "A Libertadores tem um peso aqui. Quando estive aqui, também fomos semifinalistas, isso teve uma ressaca depois. Tivemos uma perda de confiança, isso tem um processo para se construir de volta. Quando recupera a confiança, se recupera no Brasileiro, o negócio é claro", afirmou. A receita do comandante para recuperar a parte psicológica de seus homens de frente se divide em duas partes: a primeira, a forma como ele próprio tem reagido ao momento conturbado com serenidade e confiança não se alterna nem mostra receio da pressão em nenhum momento diante da imprensa. A segunda, e mais direta: uma vitória no clássico da próxima quarta, diante do Palmeiras. "Se você consegue três pontos no clássico, a confiança dos jogadores está resolvida. Com confiança, esse processo que estamos passando será esquecido". A visão do treinador é compartilhada pelos jogadores. "A equipe deles (Palmeiras) está em grande fase, com muita confiança. Confesso que está faltando para a gente essa confiança, tem que trabalhar para retomar. Acredito que podemos fazer um jogo de igual para igual, mas está todo mundo ciente que pode melhorar muito". Enquanto a confiança não volta, o São Paulo em breve terá reforços: o meia Jean Carlos, do Vila Nova, acertou por empréstimo e deve chegar nos próximos dias. O clássico diante do Palmeiras será às 21h45 da quarta-feira, no Allianz Parque.