'Sim, eu estava morto', diz ditador Mugabe, 92, ao voltar ao Zimbábue

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ditador do Zimbábue Robert Mugabe, 92, apelou ao bom humor ao retornar ao país neste sábado (3) em meio a boatos sobre seu estado de saúde. "Sim, eu estava morto. É verdade que eu estava morto. Eu ressuscitei como sempre faço", disse Mugabe, no poder há mais de 30 anos. O ditador deixou uma cúpula regional na última terça-feira (30) e foi para Dubai, onde, especula-se, recebeu tratamento médico. Seu porta-voz nega que ele estivesse doente. "Eu fui para Dubai por um assunto de família relativo a um de meus filhos", disse Mugabe a repórteres, sem dar mais detalhes. O líder zimbabuano mostrou, contudo, sinais de fragilidade, caminhando vagarosamente depois de sair do avião e conversando apenas brevemente com a imprensa antes de ser levado ao carro. Sua ausência aumentou as tensões no país. A frustração da população com o regime de Mugabe é crescente diante da economia em crise e denúncias de corrupção no governo. Mugabe está no poder desde 1980 e já avisou que vai concorrer novamente às eleições em 2018. Recentemente, sua mulher, Grace, afirmou que Mugabe governaria até da cova.