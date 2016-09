SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um terremoto de magnitude 5,6 atingiu na manhã deste sábado (3) Oklahoma e foi sentido em ao menos outros seis Estados americanos. Não há relatos de feridos ou danos de grande magnitude em nenhum dos Estados. O United States Geological Survey, que mede eventos sísmicos em todo o mundo, registrou o tremor às 7h02, com epicentro no centro-norte de Oklahoma. Moradores de Kansas City e St. Louis, no Missouri; Fayetteville e Little Rock, no Arkansas; Des Moines, em Iowa e Norman, em Oklahoma, disseram ter sentido o tremor. A rádio WFAA, de Dallas, no Texas, informou que o terremoto foi sentido no estúdio. A rede de TV americana CNN diz que o tremor foi sentido ainda nos Estados de Kansas e Nebraska. Perto do epicentro do tremor, o Condado de Pawnee registrou rachaduras em alguns prédios da cidade de 2.200 moradores. Não há registro de feridos. Dono de uma loja de imóveis na cidade, Lee Wills disse ter pensado inicialmente que era uma tempestade. "Depois tudo ficou louco. Começou a chacoalhar", disse Wills. "O tremor chacoalhou minha casa como borracha. As coisas caíram dos armários e vidros quebraram." Assessores da governadora de Oklahoma, Mary Fallin, disseram que equipes estão checando se houve danos a pontes e estradas estaduais.