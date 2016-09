Grupo de 13 adolescentes foge de Fundação Casa do Bom Retiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Treze adolescentes fugiram da Fundação Casa do Bom Retiro, na região central de São Paulo, por volta das 9h da manhã deste sábado (3), segundo informações da Corregedoria Geral da Fundação. De acordo com a Polícia Militar, três homens armados entraram na unidade como visitantes e renderam funcionários e vigilantes. Ainda segundo a PM, os criminosos abriram o portão geral do prédio, permitindo a fuga dos adolescentes. Eles também levaram quatro rádios comunicadores e pertences pessoais dos funcionários. Sete dos adolescentes haviam sido detidos pela polícia e apresentados no 8º DP (Brás/Belém) até o início da tarde deste sábado. Não havia informações sobre a identidade dos criminosos, que conseguiram fugir. A PM ainda fazia buscas na região. Em nota, a Corregedoria informou que os adolescentes recapturados passarão por uma Comissão de Avaliação Disciplinar, que deve determinar as possíveis sanções. O Judiciário e os familiares dos jovens serão informados da ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.